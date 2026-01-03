Губерниев прокомментировал оговорку Алины Загитовой, спутавшей полвека и 500 лет

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался для «Матч ТВ» об оговорке фигуристки Алины Загитовой, спутавшей полвека и 500 лет.

Спортсменка похвасталась в телеграм-канале своим новогодним подарком — самурайским клинком, которому «почти полвека». Позже она поправилась и написала, что оговорилась спросонья: на самом деле реликвии порядка 500 лет. Как утверждает Загитова, меч изготовлен из знаменитой стали тамахаганэ древними мастерами периода суэ-кото XVI века.

«Ничто так не украшает телевизионного ведущего, как оговорка. Алина оговорилась, все мы оговариваемся, так бывает. Думаю, что она же в курсе, что пятьсот лет — это чуть больше, чем полвека. Будем считать, что это досадная оговорка в прямом эфире! Хочу пожелать больше читать, чтобы минимизировать подобное», — сказал Губерниев.

Также он напомнил «золотое» правило телеведущего: не знаешь — не говори, сомневаешься — выброси.

Ранее Дмитрий Губерниев вступил в перепалку с фигуристом Александром Галлямовым, который обвинил комментатора в «хайпожорстве».