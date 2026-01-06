Фигуристка Горбачева рассказала об операции в Германии

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала в своем телеграм-канале о том, что ее успешно прооперировали в германской клинике.

18-летняя Горбачева опубликовала фото из больничной палаты и поблагодарила всех, кто переживает за нее и поддерживает. Она сообщила, что операция прошла по плану, но еще пару дней спортсменка пробудет в клинике.

В минувшем сезоне Алина Горбачева завоевала бронзу на чемпионате страны. В ходе олимпийской квалификации в Пекине она была запасной в случае, если бы Аделия Петросян не смогла выступить на турнире. Нынешний чемпионат России фигуристка пропустила из-за травмы.

Ранее Алина Горбачева рассказала о своих впечатлениях при посещении Германии. Она отметила, что не чувствовала себя за границей безопасно. Фигуристка написала, что в Германии много турков и арабов, позже Горбачева попросила прощения у представителей этих народов за некорректные высказывания.