Фигуристка Горбачева рассказала об опережающих темпах восстановления после операции

Фигуристка Алина Горбачева в своем телеграм-канале рассказала, как проходит восстановление после перенесенной в начале января операции на колене.

«Новости отличные! Восстановление идет с большим опережением графика», — написала спортсменка.

Горбачевой сделали операцию в Германии. Она сообщила, что ей предстоит еще одна поездка в страну для прохождения курса физиотерапии и консультаций с доктором Томасом Штайном, который проводил операцию. Горбачева рассчитывает приступить к занятиям на льду уже в конце апреля.

18-летняя Горбачева является бронзовым призером чемпионата России 2025 года и серебряным призером финала Гран-при России, а также победительницей юниорского чемпионата страны в 2023 году.

