Фигуристка Косторная возмутилась поведением Загитовой на Кубке Первого канала
Чемпионка Европы Косторная возмутилась словами Загитовой о фигуристке Гущиной
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Чемпионка Европы по фигурному катанию 2020 года Алена Косторная в комментарии Sport24 назвала оскорбительными слова олимпийской чемпионки Алины Загитовой о выступлении фигуристки Ксении Гущиной на Кубке Первого канала.
Во время турнира в Челябинске Загитова, возглавлявшая одну из команд, назвала участницу своей команды Гущину «ленивой».
«Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторые высказывания в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», — сказала Косторная.
Отметим, что и Загитова, и Косторная являются учениками Этери Тутберидзе.
Кубок Первого канала в Челябинске пропускала из-за небольшого растяжения чемпионка России Аделия Петросян.