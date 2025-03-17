Фигуристка Косторная возмутилась поведением Загитовой на Кубке Первого канала

«Ксюшу Гущину очень жаль, не очень поняла некоторые высказывания в ее адрес от ее команды, я с ними абсолютно не согласна. Понимаю, что могло вылететь что-то лишнее, но меня это дико оскорбило, хотя я к этой ситуации никак не отношусь», — сказала Косторная.