Фигуристка Костылева пропустит финал юниорского Гран-при

Тренер рассказал, что травма (контузия пятки) требует достаточно продолжительного периода реабилитации. Он отметил, что академия «Ангелы Плющенко» взяла на себя все расходы по лечению и восстановлению спортсменки.

Кроме финала Гран-при, Костылева пропустит все ближайшие шоу, включая юбилей знаменитого тренера Алексея Мишина. По словам Плющенко, 14-летняя спортсменка очень переживает из-за того, что не может выступать.

«Я более чем уверен, что у Лены будет еще не раз возможность доказать, что на данный момент она — самая сильная юниорка России», — написал Плющенко у себя в телеграм-канале.

Елена Костылева вернулась в академию «Ангелы Плющенко» в начале января.