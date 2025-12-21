Стало известно, кто будет тренировать ушедшую от Плющенко фигуристку Костылеву

Тренер по фигурному катанию Софья Федченко подтвердила в разговоре со Sport24, что будет тренировать 14-летнюю спортсменку Елену Костылеву, которая покинула академию «Ангелы Плющенко».

Она рассказала, что начнет работу с фигуристкой после того, как та восстановится от травмы ноги. Федченко рассказала, что Елена временно будет жить у нее дома, а затем фигуристка и ее мать будут снимать квартиру неподалеку от катка. Специалист считает положительным фактором наличие в группе двух сильных спортсменок. Федченко также тренирует Алину Горбачеву, бронзового призера чемпионата России и серебряного призера финал Гран-при прошлого сезона.

Тренер заявила, что ее не пугает история взаимоотношений Ирины Костылевой, матери спортсменки, с академией «Ангелы Плющенко». Гиперактивная родительница часто критиковала тренеров академии в своем телеграм-канале. Федченко отметила, что в свободное время «читает книги, а не фигурнокатательные чаты».

Ранее Евгений Плющенко заявил, что еще надеется поработать с талантливой Еленой Костылевой.