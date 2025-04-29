Фигуристка Лукашова ушла из группы Тутберидзе

Лукашова занималась в «Хрустальном» с самого начала карьеры. В минувшем сезоне 13-летняя спортсменка выиграла серебро на втором этапе юниорского Гран-при, заняла шестое место в финале Гран-при и седьмое — на первенстве России.

Фигуристка уже имеет в своем арсенале элементы ультра-си.

Пока неизвестно, где Лукашова продолжит свою карьеру.

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