Фигуристка Лукашова ушла из группы Тутберидзе
РИА Новости: фигуристка Лукашова покинула группу Тутберидзе
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Фигуристка Валерия Лукашова покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Лукашова занималась в «Хрустальном» с самого начала карьеры. В минувшем сезоне 13-летняя спортсменка выиграла серебро на втором этапе юниорского Гран-при, заняла шестое место в финале Гран-при и седьмое — на первенстве России.
Фигуристка уже имеет в своем арсенале элементы ультра-си.
Пока неизвестно, где Лукашова продолжит свою карьеру.
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