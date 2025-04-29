Роднина раскрыла главное преимущество спортсменов в политике

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре со Sport24 высказалась о спортсменах в политике.

Накануне стало известно, что олимпийские чемпионки лыжница Юлия Ступак и гимнастка Ангелина Мельникова собрались баллотироваться в региональные заксобрания. Роднина одобрила их решение, потому что в политику придут молодые и целеустремленные люди.

«Главное преимущество спортсменов в политике в том, что они сами себя сделали. Да, у них были помощники в виде тренеров и родителей, но все равно это люди, которые создавали сами себя. Главное преимущество Ступак и Мельниковой в том, что они умеют работать и добиваться результата. Потому что бездельников и балаболов в спорте нет», — заявила Ирина Роднина.

Ангелина Мельникова намерена избраться в Воронежскую городскую думу, а Юлия Ступак планирует баллотироваться в Государственный совет Коми.

Ирина Роднина после завершения спортивной и тренерской карьеры занялась общественной и политической деятельностью. С 2007 года легендарная фигуристка бессменно является депутатом Государственной думы РФ.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка высказалась по поводу фильма «Роднина», снятого по ее книге.