Фигуристка Медведева назвала свой переезд в Канаду шагом в бездну

Российская прославленная фигуристка Евгения Медведева призналась журналистам. что ее опыт переезда в Канаду был, мягко говоря, не самым удачным.

Напомним, в 2018 году Медведева переехала в Канаду и тренировалась под началом чемпиона мира Брайана Орсера. Спустя два года в сентябре 2020-го спортсменка вернулась в РФ к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе.

В беседе с «Матч ТВ» девушка рассказала, что решение сменить Россию на Канаду оказалось для нее самым настоящим шагом в бездну.

«Одна женщина сказала нам взять с собой гречку, спички и мед. Мол, там глушь, и ничего нет. Мы с перепугу все это взяли. Но понятно, что это все есть», — отметила российская фигуристка.

Ранее сообщалось, что фигуристка Аделия Петросян выиграла чемпионат России, а Камилла Валиева стала третьей.