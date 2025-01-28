Фигуристка Меган Дюамель хочет увидеть россиян на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из Канады Меган Дюамель заявила, что ожидает появление российских фигуристов на Олимпийских играх-2026, передает издание «ВсеПроСпорт».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил о допуске российских фигуристов к отбору на Олимпиаду 2026 года. Турнир пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Дюамель отметила, что с нетерпением ожидает появления российских спортсменов на соревнованиях. По ее мнению, они могут стать серьезными конкурентами на Олимпиаде.

«Но ISU выставил очень строгие правила допуска, поэтому даже не знаю, какие фигуристы будут соответствовать этим критериям, чтобы получить право участвовать в соревнованиях», — сказала Дюамель.

Российские фигуристы были лишены возможности выступать на турнирах под эгидой ISU с марта 2022 года, и последним крупным соревнованием для них стали Олимпийские игры в Пекине в 2022 году.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение отдать бронзовые медали Олимпиады в Пекине российским фигуристам.