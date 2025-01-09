Российские фигуристы получат бронзовые медали Олимпиады в Пекине

Российские фигуристы получат завоеванные на Олимпиаде в Пекине бронзовые медали, но конкретная дата пока неизвестна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на международный олимпийский комитет.

По данным МОК, атлетам передадут награды через олимпийский комитет России, когда это станет возможным с «точки зрения логистики». 7 августа в Париже завоеванные награды выдали представителям США и Японии, а вот фигуристы из России приглашение на мероприятие не получили из-за действующих ограничений. Медали за командные состязания полагаются Камиле Валиевой, Марку Кондратюку, Анастасии Мишиной, Александру Галлямову, Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

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