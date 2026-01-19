Фигуристка Трусова пообещала удивить своих болельщиков

Ранее стало известно, что 21-летняя фигуристка планирует возобновить спортивную карьеру под руководством Этери Тутберидзе и заявилась на чемпионат России по прыжкам.

«Если вы думали, что на этом сюрпризы закончились, вы ошибаетесь! Завтра выходит мой первый влог в этом году! Расскажу в нем о своих планах. Поверьте, мне еще есть чем вас удивить», — написала Трусова.

Александра Трусова считалась одной из самых «прыгающих» фигуристок. Она стала первой, кто исполнила два, три, четыре и пять квадов в одной программе. В последний раз Трусова выступала на официальных соревнованиях в сезоне 2022/23. Летом 2024 года спортсменка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова, а 6 августа 2025 года родила сына Михаила.

В конце декабря о возобновлении карьеры объявила еще одна участница Игр-2022 Камила Валиева. Фигуристка отбыла четырехлетнюю дисквалификацию.