Срок дисквалификации 19-летней фигуристки Камилы Валиевой закончился, и теперь она официально может вернуться в большой спорт. Ранее спортсменку лишили титулов и обязали вернуть медали.

Как передает RT, Валиева уже возобновила тренировки под руководством своего тренера Светланы Соколовской. Возвращение фигуристки вызвало разные реакции в мире фигурного катания. Тренеры и эксперты разделились во мнениях.

Так, например, олимпийская чемпионка Татьяна Навка верит в возвращение Валиевой в большой спорт и обещает ей поддержку.

«Подтверждением этих слов стало выступление Камилы в ледовом шоу «Щелкунчик». В роли Крысиной королевы она исполнила два тройных прыжка — тулуп и флип. Четверного тулупа, который раньше впервые в мире покорился Валиевой наряду с Александрой Трусовой, зрители, разумеется, не увидели», — отметила Навка.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также восхищена формой спортсменки. Она назвала Валиеву большим талантом.

«Нам ее не хватает, я ее очень люблю. Она большой и настоящий талант», — сказала она.

Несмотря на множество положительных реакций на возвращение Валиевой, в спортивном мире есть и сомнения. Не верит в успешное возвращение фигуристки в профессиональный спорт олимпийская чемпионка трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Она считает, что спортсменка все начнет с чистого листа, а ее прошлые заслуги больше не имеют значения.

«Девочку обнулили, никаких результатов у нее нет... Все ждут от ее феерии на льду? Ой, я вас умоляю. У нее за эти три года параметры изменились, а у нас подросло другое поколение», — заявила Роднина.

По мнению депутата, ледовые шоу с участием Валиевой, и не только «Щелкунчик», не производят впечатления. Последние же ее прокаты на соревнованиях Роднина назвала и вовсе «довольно плачевными».

Депутат и бывшая конькобежка Светлана Журова также напомнила, что карьера в фигурном катании очень короткая. По ее мнению, Валиевой будет крайне сложно снова подняться на вершину.

Сама Валиева публично не говорит о своих планах. По имеющейся информации, спортсменка планирует вернуться в соревновательный режим не раньше следующего сезона.

Ранее фигуристка Камила Валиева выложила фото с празднования срока окончания дисквалификации.