Фигуристка Трусова рассказала, как с возрастом изменилась ее тело

Серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова (в замужестве Игнатова) рассказала, как с возрастом изменился ее подход к тренировкам.

Фигуристка написала в своем телеграм-канале, что тренируется с пяти лет, и каждый раз физиологические изменения доставляли ей проблемы: после каждого скачка роста приходилось менять технику, подстраивать ее под изменившееся тело.

21-летняя Трусова отметила, что теперь ей стало значительно проще, потому что тело перестало меняться.

«А вот падать с возрастом стало больнее… Но с другой стороны, это отлично мотивирует меня делать все правильно, чтобы прыжки получались с первого раза», — написала спортсменка в своем телеграм-канале.

Александра Трусова не выступала с 2023 года. Девушка вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и родила сына Михаила. В январе Трусова решила возобновить карьеру. Спортсменка тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

