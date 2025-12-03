Фигуристка Туктамышева отдаст свою золотую медаль, чтобы помочь больному ребенку

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева устроит розыгрыш одной из своих золотых медалей, полученных за победу на этапе Гран-при ISU, чтобы собрать средства на лечение тяжелобольному ребенку. Об этом рассказал блогер Витя Кравченко, а фигуристка сделала репост его сообщения.

Туктамышева захотела помочь трехлетнему мальчику Давиду, у которого диагностирована спинальная мышечная атрофия — редкое генетическое заболевание.

Каждый, кто переведет средства, чтобы помочь Давиду, получит билет и станет участником лотереи, в которой будет разыгран уникальный приз.

28-летняя Елизавета Туктамышева в ноябре объявила о завершении карьеры. Спортсменка является рекордсменкой по числу участий в чемпионате России — 15 раз. Еще в сезоне 2022/23 фигуристка выигрывала серебро национального чемпионата и финала Гран-при.

Ранее сообщалось, что фигуристка Елена Костылева пропустит юниорский Кубок Первого канала из-за болезни.