Фигуристка Валиева поделилась чувствами после парада Победы в Москве

В своем телеграм-канале российская фигуристка Камила Валиева поделилась своими чувствами после просмотра парада Победы, состоявшегося на Красной площади в Москве.

По словам Валиевой, парад Победы стал одним из самых впечатляющих событий, которые ей довелось увидеть. Она назвала его великолепным торжеством памяти и доблести.

Фигуристка особо подчеркнула, что момент появления в московском небе истребителей, раскрасивших его в цвета российского флага, вызвал у нее сильные эмоции. Также она выразила слова благодарности ветеранам.

На данный момент Валиева отстранена от участия в соревнованиях из-за дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. Срок ее отстранения истекает 25 декабря 2025 года.

9 мая на Красной площади был проведен парад, посвященный 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, а также главы около тридцати государств, включая Белоруссию, Китай, Словакию, Сербию и Бразилию.

Ранее сообщалось, что Кустурица и Сигал стали гостями парада Победы в Москве.