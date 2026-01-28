Фигуристка Загитова показала, чем занимается в полночь

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в соцсети рассказала, чем она занимается в 12 часов ночи.

Фигуристка опубликовала фото с большой кастрюлей аппетитно дымящихся голубцов. Она иронично подписала снимок: «А вы что делаете в 00:00 ночи?»

Фото: [ соцсети Алины Загитовой ]

Алина Загитова снова выступила ведущей телешоу «Ледниковый период» на Первом канале. Также планируется, что в этом году в Казани откроется школа фигурного катания чемпионки.

Ранее фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась кадрами тренировок с белорусским хоккеистом-блогером Марком Рудаковским, с которым она будет выступать на «Ледниковом периоде».