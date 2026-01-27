Туктамышева показала кадры тренировок с хоккеистом Рудаковским в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала видеозапись фрагмента тренировки с хоккеистом Марком Рудаковским в рамках подготовки к съемкам телешоу «Ледниковый период».

Чемпионка мира и Европы показала, как пара тренирует поддержку. Во время успешного выполнения упражнения последовал комментарий: «Богиня летит».

У Елизаветы Туктамышевой была необычайно долгая для фигуристок-одиночниц спортивная карьера. Окончательно о ее завершении 29-летняя спортсменка объявила только в конце прошлого года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, многократным призером чемпионата России.

Последним клубом в карьере 22-летнего Рудаковского был «Авиатор» из Барановичей в сезоне-2024/25. Защитника называют самым медийным хоккеистом белорусской Эстралиги: Рудаковский еще и популярный блогер, модель, актер.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что про фигуристку Камилу Валиеву необходимо снять кино.