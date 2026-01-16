Фигуристке Костылевой присвоили очередное спортивное звание

14-летней фигуристке Елене Костылевой присвоено звание кандидата в мастера спорта. Распоряжение об этом опубликовано на сайте Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В 2025 году Костылева выиграла юниорское первенство России и финал юниорского Гран-при.

Ирина Костылева, мать спортсменки, упрекала тренера Евгения Плющенко в том, что он отказался подавать документы на присвоение звания и тем самым лишил ее существенной доплаты к заработной плате.

Конфликт Ирины Костылевой с академией «Ангелы Плющенко» продолжался несколько месяцев. В декабре она перевела дочь в академию «Триумф» Софьи Федченко. Однако спустя две с половиной недели Елена Костылева вернулась к Плющенко.

14-летняя фигуристка рассказала, что поняла, что Плющенко — ее «тренер на всю жизнь».