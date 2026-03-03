Фигуристке Загитовой экстренно потребовалась помощь косметологов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своей медицинской проблеме.

Она записала видео для своего телеграм-канала, в котором сообщила о лопнувших капиллярах на лице.

«У вас, наверное, есть вопрос: что случилось с моим лицом? А я скажу вам так: у меня лопнули капилляры на лице. Как думаете, от чего? Пишите в комментариях. Косметологи, выйдите на связь, пожалуйста. Домашняя медицина тоже приветствуется. Главное, чтобы помогло», — сказала Загитова.

По словам фигуристки, проблема возникла после двух бессонных дней репетиций.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов признался, что ему поступало несколько предложений о смене гражданства ради участия в Олимпиаде. Однако титулованный лыжник даже не стал их рассматривать.