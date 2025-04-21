Фигуристы Худайбердиева и Базин завершили карьеру

Чемпионы России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин объявили о завершении спортивной карьеры.

По словам фигуристов, их удерживало в спорте желание попасть на Олимпийские игры. После того, как стало понятно, что они на отбор не попадают, исчезла и мотивация продолжать карьеру.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил россиян только на олимпийский отборочный турнир в Пекине, предоставив лишь по одной квоте в каждом виде.

Дуэт Худайбердиева/Базин не является на данный момент сильнейшим в России. На чемпионатах страны в 2024 и 2025 годах фигуристы уступали первое место Александре Степановой и Илье Букину.

На Олимпийских играх-2022 Россия в танцах на льду была представлена тремя дуэтами.

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