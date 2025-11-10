Фигуристы Мишина и Галлямов поругались после неудачного проката на Гран-при

Чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов сорвали произвольную программу на этапе Гран-при России в Казани. После проката фигуристы повздорили, сообщает Sport24.

Спортсмены допустили падение на тройном тулупе, а затем не смогли выполнить поддержку. Сразу после выступления Александр что-то начал выговаривать партнерше. Тренер пары Тамара Москвина вступилась за фигуристку, сказав, что можно было поднять и с места: «В зале же с места поднимаешь». Галлямов парировал: «Зал-то всяко не каток». Наконец, Мишина попросила партнера прекратить бурчать и соблюдать приличия.

Речи о серьезной размолвке быть не может. Позже Галлямов поблагодарил Настю за то, что смогла собраться на последние элементы, и сказал, что на тренировках уделят больше внимания мелочам.

«Кто там уже напридумывал, судя по моему поведению после проката... Это на эмоциях. Все в порядке, Настя — потрясающая партнерша. Со всеми бывает, и со мной тоже такое бывает. Паниковать не стоит», — написал Галлямов.

Мишина и Галлямов лидировали после короткой программы, но в итоге заняли второе место. Победителями этапа Гран-при стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

