Фигуристы Петросян и Гуменник подготовили совместный номер для шоу Тутберидзе

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз в эфире «Утро на ТНТ» рассказал, что участники Олимпийских игр Аделия Петросян и Петр Гуменник подготовили совместный номер, который они покажут на шоу Этери Тутберидзе.

Идея такого номера родилась на Олимпиаде. Петра Гуменника не пригласили для участия в показательных выступлениях. Тогда Петросян предложила выступить вместе, но организаторы инициативу не поддержали.

Глейхенгауз пояснил, что организаторы придерживались регламента, по которому только определенное количество спортсменов приглашается на показательные выступления.

«У нашей команды в апреле, как всегда, проходит тур. И в этом туре вы увидите номер», — анонсировал тренер совместное выступление олимпийцев.

Петросян и Гуменник заняли шестые места в соревнованиях одиночников на Олимпиаде.

Ранее фигуристка Алиса Двоеглазова заявила, что готова выступать по юниорам на международных соревнованиях, если российских спортсменов допустят к стартам.