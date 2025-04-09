«Филадельфия» выдвинула российского вратаря на приз за верность хоккею

Генменеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер отметил, что Иван является идеальным кандидатом на этот приз, так как не отказался от своей мечты играть в НХЛ после того, как 10 лет назад был выбран на драфте.

Иван Федотов заключил контракт с «Филадельфией» весной 2024 года после того, как вынужден был отслужить срочную службу в российской армии. Он собирался перейти в клуб НХЛ двумя годами ранее.

Прежде российские хоккеисты никогда ранее не получали «Билл Мастертон Трофи».

Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал пятым в истории игроком, который делал 80+ передач в четырех и более сезонах НХЛ.