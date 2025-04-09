«Филадельфия» выдвинула российского вратаря на приз за верность хоккею
«Филадельфия» выдвинула Ивана Федотова на «Билл Мастертон Трофи»
Фото: [ХК «Филадельфия Флайерз»]
Клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» выдвинул россиянина Ивана Федотова на «Билл Мастертон Трофи» — приз, ежегодно вручаемый за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
Генменеджер «Филадельфии» Дэнни Бриер отметил, что Иван является идеальным кандидатом на этот приз, так как не отказался от своей мечты играть в НХЛ после того, как 10 лет назад был выбран на драфте.
Иван Федотов заключил контракт с «Филадельфией» весной 2024 года после того, как вынужден был отслужить срочную службу в российской армии. Он собирался перейти в клуб НХЛ двумя годами ранее.
Прежде российские хоккеисты никогда ранее не получали «Билл Мастертон Трофи».
Ранее нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал пятым в истории игроком, который делал 80+ передач в четырех и более сезонах НХЛ.