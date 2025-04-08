Кучеров попал в компанию четырех легенд НХЛ

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал пятым в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) игроком с четырьмя или более сезонами с 80+ ассистами.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) россиянин забросил шайбу и сделал две результативные передачи. В текущем сезоне на его счету 115 (24+81) очков, в споре бомбардиров Кучеров догнал Нэтана Маккиннона из «Колорадо Эвеланш».

Кроме Кучерова, отметки в 80 результативных передач не менее четырех раз достигали только суперзвезды НХЛ Уэйн Гретцки (14 раз), Марио Лемье (6), Бобби Орр (5) и Пол Коффи (4). Среди действующих игроков по два таких сезона есть у Маккиннона и Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз».

В минувшем сезоне Кучеров сделал ровно 100 результативных передач, став четвертым в лиге хоккеистом, кому удалось выбить сотню ассистов.

Ранее Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым голам.