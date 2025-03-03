Американская академия кинематографических искусств провела 97-ю церемонию вручения наград «Оскар», где были названы лауреаты в 23 категориях. Мероприятие транслировалось каналом ABC.

Лучшим фильмом года признана картина «Анора» от Шона Бэйкера, который признан лучшим режиссером. Майки Мэдисон, исполнившая роль в «Аноре», была удостоена звания лучшей актрисы.

Эдриан Броуди получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Бруталист», который также был отмечен за лучшее музыкальное сопровождение. Лучшей песней стала композиция El Mal из киноленты «Эмилия Перес».

Фильм «Субстанция», вызвавший широкий резонанс в соцсетях, получил награду за лучший грим и прически. «Дюна: Часть вторая» была отмечена за выдающийся звук и визуальные эффекты.

Одним из ключевых моментов для русскоязычных зрителей стало участие российского актера Юры Борисова в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». Хотя награду получил Киран Калкин за роль в «Настоящей боли», Борисов удостоился похвалы от Роберта Дауни-младшего. В фильме также приняли участие российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало о том, как актер Юра Борисов стал звездой 2025 года не только в российской киноиндустрии, но и за рубежом.