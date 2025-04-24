Фильм «Элизиум» стал обладателем главного приза 47-го ММКФ
Фильм «Элизиум» Прадипа Курбы получил главный приз 47-го ММКФ
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Индийский фильм «Элизиум» получил главный приз 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — «Золотого Святого Георгия», сообщил ТАСС. Режиссером кинокартины является Прадип Курба.
Известный кинематографист Луис Миньярро — председатель жюри основного конкурса ММКФ отметил единогласное решение членов жюри, подчеркивая высокую эффективность команды, стоящей за созданием «Элизиума». Фильм был высоко оценен за уникальный подход к рассказу и проникновенность.
Кроме главного приза, Прадип Курба также был удостоен «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру.
Член жюри Алексей Герман-младший выразил восхищение смелостью и чувственностью работы Курбы. Он подчеркнул, что режиссер сумел создать фильм, в котором акцент сделан на жизни людей и их эмоциях, избавившись от модных нарративов, чтобы создать простое и великое кино.
Ранее стало известно, что конкурс «Новая волна» впервые пройдет в Казани.