Фильм «Элизиум» стал обладателем главного приза 47-го ММКФ

Известный кинематографист Луис Миньярро — председатель жюри основного конкурса ММКФ отметил единогласное решение членов жюри, подчеркивая высокую эффективность команды, стоящей за созданием «Элизиума». Фильм был высоко оценен за уникальный подход к рассказу и проникновенность.

Кроме главного приза, Прадип Курба также был удостоен «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру.

Член жюри Алексей Герман-младший выразил восхищение смелостью и чувственностью работы Курбы. Он подчеркнул, что режиссер сумел создать фильм, в котором акцент сделан на жизни людей и их эмоциях, избавившись от модных нарративов, чтобы создать простое и великое кино.

Ранее стало известно, что конкурс «Новая волна» впервые пройдет в Казани.