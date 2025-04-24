Крутой раскрыл место проведения конкурса молодых исполнителей «Новая волна»

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» впервые пройдет в Казани. Об этом журналистам сообщил российский композитор, организатор и председатель жюри конкурса Игорь Крутой. Он отметил, что мероприятие пройдет с 21 по 26 августа.

Крутой подчеркнул, что прием заявок продлится до 15 мая. Такое решение было принято организаторами конкурса, чтобы юные таланты смогли успеть получить возможность продемонстрировать свои способности на международной сцене.

В пресс-службе мэрии Казани, передает ТАСС, уточнили, что на конкурсе ожидаются выступления известных исполнителей, среди которых такие звезды российской эстрады, как Филипп Киркоров, Алсу, Дима Билан, Anna Asti, Николай Басков, Олег Газманов, Люся Чеботина и Сергей Лазарев.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил уверенность, что проведение «Новой волны» в столице Татарстана поднимет город на новый уровень. Он отметил, что уникальная атмосфера Казани добавит особый шарм конкурсу и подарит ему новые яркие оттенки.

Конкурс «Новая волна» впервые был организован в 2002 году и в течение 12 лет проходил в Юрмале (Латвия). С 2015 года его проведение перенесли в Сочи. В 2020 году «Новая волна» должна была состояться в Казани, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021 и 2024 годах конкурс прошел на федеральной территории «Сириус».

Ранее стало известно, что конкурс «Интервидение» может пройти в Московской области 20–21 сентября.