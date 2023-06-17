Финал Кубка губернатора Подмосковья по BMX прошел в Сергиевом Посаде

Финальный этап Кубка губернатора Подмосковья по BMX прошел в Сергиевом Посаде, передает РИАМО. За победу в состязании боролись полторы сотни спортсменов всех возрастов.

В соревнованиях участвовали команды муниципальных и государственных учреждений Подмосковья, спортивных клубов и других физкультурно-спортивных организаций региона.

Имя обладателя Кубка губернатора Подмосковья по велоспорту будет объявлено по результатам финалов всех дисциплин. Последний старт пройдет в июле в Орехово-Зуево.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в области пройдет множество спортивных мероприятий для детей.