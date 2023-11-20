Финал молодежного проекта «Театральный поединок» пройдет в Московском Губернском театре

Уже в предстоящие выходные на большой сцене Московского Губернского театра состоится финал молодежного проекта «Театральный поединок» сезона 2023. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства культуры и туризма.

На мероприятии будут присутствовать сборные команды участников «Театрального поединка» из Республики Крым, Камчатского края и Московской области, для которых это станет началом межрегионального этапа проекта.

Ожидается, что день финала будет насыщен оригинальными и познавательными мастер-классами в разнообразных сферах театрального и циркового искусства. Для художественных руководителей и педагогов коллективов, директоров Домов культуры Подмосковья пройдут лекции и выступления ведущих экспертов в области педагогики, режиссуры и театрального менеджмента.

Арбитрами финальных встреч станут авторитетные деятели российского театрального искусства. Среди почетных гостей будут педагоги профильных творческих вузов, актеры и режиссеры театра и кино, ведущие деятели в сфере креативных индустрий.

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