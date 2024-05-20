Финал регионального турнира по футболу «Кожаный мяч» состоится в Подольске
Фото: [Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области]
Уже на этой неделе более тысячи футболистов примут участие в финале регионального турнира «Кожаный мяч», который состоится на стадионе «Труд» в подмосковном Подольске. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Ожидается, что в турнире сыграют команды мальчиков и девочек в трех возрастных категориях. Младшая возрастная группа (2013–2014 годов рождения) проведет игры 22 мая, средняя возрастная группа (2011–2012 годов рождения) 21 мая и старшая возрастная группа (2009–2010 годов рождения) 23 мая.
Подчеркнем, что соревнования «Кожаный мяч» проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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