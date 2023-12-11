Финал Школьной футбольной лиги «На Взлет» прошел в Подмосковье

Команда Нахабинской гимназии №4 из городского округа Красногорск стала победителем Школьной футбольной лиги «На Взлет!». Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Подмосковья.

Отмечается, что суперфинал лиги прошел накануне во Всемирный день футбола в Красногорске. На протяжении нескольких месяцев 16 команд из общеобразовательных учреждений округа в возрасте от 8 до 10 лет боролись за кубок.

Известно, что в финале футбольной лиги встретились Нахабинская гимназия №4 и школа №19. В серии пенальти сильнее оказались футболисты из Нахабина. «Бронза» в активе юных спортсменов из школы №12.

Ранее стало известно, что новые спортивные площадки распахнут двери в будущем году в нескольких муниципалитетах Подмосковья.