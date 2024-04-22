Финал соревнований для дошкольников по шашкам состоялся в Подмосковье

В городском округе Ступино прошел финальный этап соревнований для дошкольников «Юный шашист». Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что данное мероприятие стало пилотным проектом президента федерации шашек России Анатолия Никитина. Напоминаем, что президент Владимир Путин поручил профильным министерствам и организациям к 2030 году вовлечь в систематические занятия спортом семьдесят процентов россиян.

Так, в настоящий момент шашки являются самым массовым видом спорта. По результатам соцопроса из 100 человек 95 знают правила и умеют играть в шашки.

Примечательно, что всего в соревнованиях принимали участие более семисот шестидесяти дошкольников в составе 191 команд. По итогам проведенных партий победителями турнира «Юный шашист» стали представители Лицея №1 из городского округа Ступино, на второй строчке расположились дети из детского сада №17 городского округа Красногорск и замкнули призовую тройку представители Лицея №6 (ДО «Мишутка) из Дубны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что более десяти домов культуры и детских школ искусств обновят в Подмосковье в этом году.