Финалист Лиги чемпионов не смог обыграть мексиканскую команду на клубном ЧМ

В первом туре группового этапа группы Е клубного чемпионата мира, который проходит в США, миланский «Интер» не сумел обыграть мексиканский «Монтеррей» — 1:1.

На 25-й минуте счет открыл легенда мадридского «Реала» 39-летний защитник «Монтеррея» Серхио Рамос. Максимум, что удалось сделать финалистам Лиги чемпионов УЕФА, так это сравнять счет. На 42-й минуте в составе «Интера» отличился нападающий Лаутаро Мартинес.

В другом матче группы аргентинский «Ривер Плейт» обыграл японскую «Ураву» со счетом 3:1. Победный мяч забил экс-нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси, воспользовавшийся ошибкой норвежского капитана «Уравы» Мариуса Хейбартена. После матча тот демонстративно отказался пожать руку соперникам и судьям.

Ранее на клубном чемпионате мира «Челси» обыграл «Лос-Анджелес» при полупустых трибунах: на игру пришло зрителей менее трети от вместимости стадиона.