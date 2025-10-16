Финляндия не пустит российских лыжников на этап Кубка мира даже в случае допуска FIS
Глава финских лыж Коркатти: «Россиянам нечего делать на этапе Кубка мира в Руке»
Фото: [Федерация лыжных гонок России]
Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпу Коркатти заявила местным СМИ, что российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира в Руке даже в случае их допуска Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Она сказала, что россиянам «нечего делать в Руке», и они в любом случае не смогут приехать в Финляндию из-за запрета въезда в страну.
Этап Кубка мира в финской Руке пройдет 28–30 ноября. FIS рассмотрит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 21 октября.
