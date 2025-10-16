Финляндия не пустит российских лыжников на этап Кубка мира даже в случае допуска FIS

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпу Коркатти заявила местным СМИ, что российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира в Руке даже в случае их допуска Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS).

Она сказала, что россиянам «нечего делать в Руке», и они в любом случае не смогут приехать в Финляндию из-за запрета въезда в страну.

Этап Кубка мира в финской Руке пройдет 28–30 ноября. FIS рассмотрит вопрос о допуске россиян к международным соревнованиям 21 октября.

Ранее сообщалось, что в Латвии игроки и тренеры двух любительских команд подрались из-за фразы «русский оккупант».