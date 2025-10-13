В Латвии хоккеисты двух команд подрались из-за русского языка

В Латвии в матче любительских команд Priedaine и Ķekava Clappers произошла массовая драка, в которой участвовали игроки и тренеры соперников.

Одному из игроков даже потребовалось медицинская помощь из-за сильного рассечения.

А поводом для драки стал русский язык. Как рассказал игрок Priedaine Денис Берке, соперники начали возмущаться тем, что игроки его команды общаются между собой на русском. Триггером стала фраза тренера Ķekava Clappers Матисса Рибкинскиса «убирайся отсюда, русский оккупант».

«Я не потерплю в свой адрес таких высказываний. Я являюсь гражданином Латвии, плачу налоги в Латвии, да, я русский — но я гражданин Латвии. Не знаю, по каким принципам он определяет, кто русский оккупант, а кто не русский оккупант», — заявил Бенке.

По итогам драки тренеры обеих команд и еще несколько игроков получили дисквалификации до конца сезона.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу решения властей Литвы лишить гражданства фигуристку Маргариту Дробязко.