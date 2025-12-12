FIS отклонила заявку лидера Кубка России по лыжным гонкам

Лидер общего зачета Кубка России нынешнего сезона Сергей Ардашев не сможет принять участие в международных стартах в ближайшее время.

Спортсмен подавал заявку на получение нейтрального статуса, но Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала ему в этом без объяснения причин. Об этом сам Ардашев сообщил в соцсетях.

«Отклонено. В следующий раз…» — написал лыжник.

27-летний Ардашев возглавляет общий зачет Кубка России с 316 очками. У лыжника из Татарстана три победы на трех неполных этапах, а всего он восемь раз в текущем сезоне заезжал на пьедестал.

Ранее FIS предоставила нейтральный статус лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой.