FIS заявила, что будет наказывать за провокацию против российских спортсменов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предупредила, что будет наказывать за дискриминацию или провокации российских спортсменов.

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство и допущенному к участию в соревновании в качестве индивидуального нейтрального спортсмена, влечет за собой дисциплинарное разбирательство за нарушение статьи 3.5 Универсального кодекса этики FIS», — говорится в сообщении организации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил иск российской стороны и обязал FIS допустить спортсменов из России к олимпийскому отбору в нейтральном статусе. Список спортсменов, претендующих на его получение, уже отправлен в международную федерацию.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» предположил, кто из российских лыжников может претендовать на участие в олимпийской квалификации.