Эксперты предупреждают: интенсивные тренировки после праздников вредят здоровью

После продолжительных новогодних праздников, наполненных гастрономическими излишествами и отдыхом на диване, многим из нас срочно хочется вернуть форму. Иллюзия, что можно одним рывком наверстать упущенное, заставляет людей бросаться в интенсивные тренировки. Однако такой резкий старт может оказаться не просто неэффективным, а по-настоящему опасным для здоровья. Специалисты объясняют, что организм после долгого перерыва нуждается не в рывке, а в мягком включении. Спортивный физиолог Никита Скрипник советует начинать с так называемых вводных тренировок, где нагрузка снижается на 60-80%. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, это означает легкие веса, меньшее количество повторений и упрощенные версии сложных упражнений. Даже пара таких сессий помогает телу и, что важно, нервной системе адаптироваться к новым условиям без стресса. Особенно стоит учесть, что праздники часто оставляют после себя пару лишних килограммов, состоящих в основном из воды. Этот дополнительный вес повышает нагрузку на суставы, делая их более уязвимыми к травмам.

Валеолог Надежда Чернышова добавляет важный психологический аспект: наше тело консервативно и любое резкое изменение привычного уклада воспринимает как угрозу, включая режим сопротивления. Сочетание жесткой диеты, изнурительных тренировок и рабочих нагрузок организм расценивает как катастрофу, что часто приводит к эмоциональному срыву, падению мотивации и возврату к старым привычкам. Кроме того, существует серьезный риск физических травм: от грыж позвоночника из-за неправильной техники до повреждения суставов и простудных заболеваний после неадаптированных зимних пробежек.

Таким образом, возвращение к активности должно быть постепенным и осознанным. Начните со спокойной прогулки, легкой разминки или йоги. Прислушивайтесь к своим ощущениям и повышайте нагрузку плавно. Такой подход не только убережет ваше здоровье, но и создаст прочный фундамент для устойчивых спортивных привычек, которые останутся с вами гораздо дольше, чем новогодние обещания.

Ранее диетолог Соломатина раскрыла правила выхода из новогоднего пищевого марафона.