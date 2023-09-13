Фитнес-центр с бассейном планируется реконструировать в подмосковной Коломне

Индивидуальный предприниматель собирается провести реконструкцию в здании фитнес-центра с бассейном в подмосковной Коломне. Об этом сообщили в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что на территории объекта площадью почти пятьсот пятьдесят квадратных метров запроектировано строительство второго этажа для устройства венткамеры и зала для занятий фитнесом, размещение антресолей и создание нового помещения с парилкой и хаммамом. Застройщик планирует завершить все работы до конца осени текущего года.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что до конца этого года в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию тринадцать крупных спортивных объектов.