ФК «Кубань» может прекратить существование из-за финансовых проблем

По данным канала, футболисты и персонал клуба не получали зарплату с августа. Сезон во Второй лиге, где выступает «Кубань», уже завершен, игроки готовы ждать до конца текущего месяца, после чего обратятся в РФС.

Руководство «Кубани» продолжает обнадеживать футболистов и сотрудников обещаниями о скорых выплатах.

«Кубань» завершила сезона на пятом месте в дивизионе «Серебро» Второй Лиги. Главным тренером является известный в прошлом российский защитник Андрей Ещенко, тренером вратарей — бывший голкипер «Краснодара» Андрей Синицын.

