ФК «Сочи» «отпросит» болельщиков на матч со «Спартаком»

Футбольный клуб «Сочи» подготовил письмо к руководителям за подписью главного тренера Игоря Осинькина с просьбой отпустить болельщиков на матч со «Спартаком».

Матч «Сочи» — «Спартак» был запланирован на воскресенье, 1 марта. Но из-за угрозы атаки беспилотников игру перенесли на 15:00 2 марта, то есть она пройдет в рабочее время.

Болельщикам необходимо скачать бланк обращения и вписать в него свое имя и имя работодателя. В клубе уверены, что работодатели не смогут отказать своим работникам посетить долгожданный матч.

ФК «Сочи» является крайне неудобным соперником для «Спартака», в особенности на своем поле. В РПЛ красно-белые сыграли пять матчей в Сочи и лишь раз сумели зацепить ничью, проиграв четыре матча.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место с 29 очками, ФК «Сочи» замыкает турнирную таблицу, набрав всего девять баллов.

