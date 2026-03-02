Форвард «Ахмата» после победы над ЦСКА заявил, что команде по силам любой соперник

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал в эфире «Матч ТВ» победу своей команды над ЦСКА в 19-м туре РПЛ. Форвард был признан лучшим игроком матча.

Уже на четвертой минуте встречи грозненец Максим Самородов открыл счет. Он так и не изменился до конца матча.

«Главное, что не пропустили и отыграли «на ноль». Эта важная победа для нас. Мы можем выиграть у любой команды», — сказал Мелкадзе.

Футболист подчеркнул, что именно в таких матчах — с сильными соперниками — и растет команда. «Ахмат» поднялся на седьмое место в РПЛ с 25 очками после 19 игр.

Воспитанник «Спартака» Георгий Мелкадзе выступает за «Ахмат» с января 2025 года. В текущем сезоне форвард провел 24 матча в чемпионате и Кубке России, забив пять мячей и отдав три передачи.

