ФК «Сочи» вернулся спустя год после вылета из РПЛ

Спустя 12 месяцев после того, как футбольный клуб «Сочи» покинул Российскую Премьер-лигу, он вновь вернулся в элитный дивизион. В переходных матчах команда одержала победу над «Пари Нижний Новгород».

В первом матче победу одержала команда из Нижнего Новгорода со счётом 2:1. Однако в ответной игре, которая прошла 31 мая в городе на Волге, гости смогли взять убедительный реванш, выиграв со счётом 3:1.

Важно отметить, что «Пари НН» с большой долей вероятности сохранит место в РПЛ, так как ранее Российский футбольный союз отказал в выдаче лицензии подмосковным «Химкам», которые покинут лигу.

Помимо этого, «Сочи» стал вторым клубом с 2010 года, который смог подняться в РПЛ, заняв пятое место в Первой лиге. Аналогичная ситуация произошла с «Краснодаром» 15 лет назад.

«Сочи» не должен был участвовать в стыковых матчах, но «Черноморец» из Новороссийска, занявший третье место в Первой лиге, также не смог получить лицензию на участие в чемпионате.

Ранее сообщалось, что в сезоне 2024/2025 «Краснодар» стал победителем чемпионата России по футболу, что стало историческим достижением для команды.