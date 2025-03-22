ФК «Торпедо» задолжал миллион рублей организаторам вечеринки в честь 100-летия клуба
«Мash на спорте»: компания «Граффин-Эвент» подала в суд на ФК «Торпедо»
Фото: [ФК «Торпедо»]
ФК «Торпедо» задолжал организаторам мероприятия в честь 100-летия клуба более миллиона рублей, сообщает телеграм-канал «Мash на спорте».
По данным канала, клуб не заплатил ивент-компании 1 045 338,79 руб. за корпоратив, который провели еще в прошлом году.
Екатеринбургско-московская фирма обратилась в суд в попытке получить честно заработанные деньги. «Мash на спорте» отмечает, что гендиректор клуба Валерий Стародумов отказался комментировать ситуацию.
Автозаводцы ведут борьбу за возвращение в РПЛ. В настоящий момент команда занимает второе место в Первой лиге, набрав 47 очков в 24 матчах.
Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса».