ФК «Торпедо» задолжал миллион рублей организаторам вечеринки в честь 100-летия клуба

ФК «Торпедо» задолжал организаторам мероприятия в честь 100-летия клуба более миллиона рублей, сообщает телеграм-канал «Мash на спорте».

По данным канала, клуб не заплатил ивент-компании 1 045 338,79 руб. за корпоратив, который провели еще в прошлом году.

Екатеринбургско-московская фирма обратилась в суд в попытке получить честно заработанные деньги. «Мash на спорте» отмечает, что гендиректор клуба Валерий Стародумов отказался комментировать ситуацию.

Автозаводцы ведут борьбу за возвращение в РПЛ. В настоящий момент команда занимает второе место в Первой лиге, набрав 47 очков в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса».