ФК «Урал» определился с главным тренером

Новым главным тренером ФК «Урал» будет опытный специалист Мирослав Ромащенко. Об этом РИА Новости сообщил президент клуба Григорий Иванов.

С января Ромащенко входил в тренерский штаб Олега Шатова, который покинул команду по окончании сезона. «Урал» занял четвертое место в Первой лиге, по итогам стыковых матчей он не сумел завоевать путевку в РПЛ, уступив «Ахмату».

В бытность игроком Ромащенко провел несколько сезонов за «Уралмаш» (так ранее назывался клуб из Екатеринбурга). Тренерская карьера специалиста в основном связана с работой со Станиславом Черчесовым. Ромащенко был его ассистентом в московском «Динамо», «Легии», «Ференцвароше» и сборной России. В качестве главного тренера 51-летний Ромащенко работал в «Ахмате».

Иванов подчеркнул, что договоренность с Ромащенко достигнута. В ближайшее время она будет оформлена официально.

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