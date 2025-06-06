«Фламенго» предложил «Динамо» солидную сумму за Карраскаля

«Фламенго» всерьез нацелился на вингера «Динамо» Хорхе Карраскаля. Бразильский клуб готов купить колумбийца за €12 млн, пишет Globo.

«Фламенго» хочет как можно скорее закончить сделку, чтобы Карраскаль сыграл на клубном чемпионате мира.

Для «Динамо» это предложение кажется выгодным. В августе 2023 года бело-голубые заплатили ЦСКА за игрока €3,5 млн. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость колумбийца составляет €7 млн.

В минувшем сезоне Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал пять передач.

Ранее стало известно, что сборная Узбекистана впервые квалифицировалась на чемпионат мира по футболу. В составе национальной команды выступает атакующий полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев.