Узбекистан впервые пробился на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана впервые квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира по футболу.

За тур до окончания группового турнира узбекские футболисты сумели отстоять нулевую ничью в матче с ОАЭ. В итоге сборная гарантировала себе как минимум второе место, дающее прямую путевку на чемпионат мира.

Лидирует в азиатской группе А сборная Ирана (20 очков), также обеспечившая себе путевку на мундиаль. У Узбекистана — 18 очков. Команды ОАЭ (14) и Катара (13) поборются за право сыграть на чемпионате мира на четвертом этапе отбора.

В составе сборной Узбекистана выступает футболист из РПЛ — полузащитник ЦСКА Аббос Файзуллаев. В матче с ОАЭ он вышел на замену на 13-й минуте вместо экс-спартаковца Остона Урунова.

Ранее сборная Испании вышла в финал Лиги конференций УЕФА, переиграв в фееричном поединке команду Франции ­— 5:4.