«Фламенго» пытается отсудить крупную сумму денег у экс-футболиста «Зенита» Жерсона

В июле 2025 года Жерсон перешел из «Фламенго» в санкт-петербургский «Зенит». Уже в январе российский клуб расстался с бразильцем, продав его в «Крузейро».

В апреле 2025 года вступил в силу контракт на использование образа футболиста между Жерсоном и «Фламенго». За его досрочное расторжение предусмотрен штраф. Клуб считает, что полузащитник этот пункт арушил. Сторона Жерсона настаивает на том, что переход футболиста в другую команду контракт на имиджевые права дезавуировал одновременно с игровым контрактом.

«Фламенго» требует с футболиста и компании FGM Sports, принадлежащей отцу Жерсона и его агенту Маркао, 42,75 млн реалов (около $8 млн) штрафа.

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая уличил руководство «Зенита» в том, что оно лукавит по поводу стоимости трансфера Жерсона в «Крузейро». Сообщалось о сумме €27 млн. По данным Гурцкая, живыми деньгами клуб получил порядка €10 млн.