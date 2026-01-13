Гурцкая уличил «Зенит» в обмане по поводу трансферной стоимости Жерсона

Футбольный агент Тимур Гурцкая в шоу «Это футбол, брат!» высказался о трансфере бразильца Жерсона из «Зенита» в «Крузейро».

Было объявлено, что полузащитник перейдет в бразильский клуб за €27 млн. Такая же сумма трансфера указана на авторитетном портале Transfermarkt. Однако Гурцкая считает, что что «Зенит» лукавит, говоря о такой цене.

«Реальные деньги — 10 миллионов. Все остальное — активы-футболисты и бонусы, которые практически невозможно достать. Но на бумаге — если мы полетим на Марс, «Крузейро» станет трехкратным чемпионом, а молодежь выстрелит, будет кешбэк. Сейчас это просто провал. «Зенит» пошел по своему пути: по бумаге всем пустить пыль в глаза, что продали Жерсона за 27 млн. У «Крузейро» таких денег нет», — пояснил Гурцкая.

При этом эксперт считает, что «Зенит» ведет себя совершенно правильно: главное —преподнести всем, что клуб не только потерял деньги на этом трансфере, но еще и заработал.

В июле «Зенит» купил Жерсона у «Фламенго» за €25 млн. Футболист сборной Бразилии забил лишь один мяч в 12 играх РПЛ.

